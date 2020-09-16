Биекса: «Тампа» доминировала большую часть матча, но упустила шанс закончить серию

Известный в прошлом защитник Кевин Биекса прокомментировал победу «Нью-Йорк Айлендерс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:1 2 ОТ, 2-3).
«Это была игра, которую «Айлендерс» должны были выиграть. Мало бросков, мало забитых голов, нужно было дождаться своего шанса, дождаться ошибки соперника и реализовать момент. Он пришёл к «островитянам» во втором овертайме, когда Эберле и Ли прекрасно разыграли контратаку.
«Тампа» доминировала большую часть матча, особенно в овертайме, но упустила шанс закончить серию. Теперь у «молний» есть ещё одна возможность в шестом матче, но это тяжёлое поражение для «Лайтнинг», — считает Биекса.
«Тампа» не пропускала в дополнительных периодах на протяжении 176 минут и 10 секунд. Автором победного гола стал канадский форвард «Айлендерс» Джордан Эберле.
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