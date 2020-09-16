Купер: верю в итоговый успех, если «Тампа» продолжит играть так, как сегодня

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал поражение в пятом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:2 2ОТ, 3-2).

«Нельзя сказать, что у нас не было моментов. Моменты были, просто шайба не зашла в ворота. Это хоккей, такое иногда случается. Такие матчи выигрываются такой игрой в защите, которая у нас была сегодня. Если мы продолжим так играть, то я верю в наш итоговый успех», — цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

«Тампа» упустила первый шанс завершить серию и пробиться в финал Кубка Стэнли. Примечательно, что «молнии» вообще очень неудачно проводят матчи, победы в которых могли вывести их в финальную серию плей-офф. За последние четыре года «Лайтнинг» проиграли пять подряд подобных матчей.