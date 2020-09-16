«Амур» одержал первую победу в регулярном чемпионате КХЛ, дома переиграв рижское «Динамо»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал рижское «Динамо». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хабаровского клуба, для которого эта победа стала первой в сезоне.

Счёт в матче открыл защитник «тигров» Сергей Терещенко, отличившийся на 10-й минуте первого периода. Под занавес второго отрезка перевес хозяев упрочил Валентин Пьянов, реализовавший большинство. В третьем периоде защитник рижского «Динамо» Морган Эллис отыграл одну шайбу, но на большее гостей не хватило.

Примечательно, что «Амуром» в этом матче руководил тренер вратарей Олег Филимонов. Исполняющий обязанности главного тренера Павел Торгаев не смог занять своё место на тренерском мостике в силу подозрения на коронавирус.