«Амур» одержал первую победу в регулярном чемпионате КХЛ, дома переиграв рижское «Динамо»
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Амур» принимал рижское «Динамо». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хабаровского клуба, для которого эта победа стала первой в сезоне.
Счёт в матче открыл защитник «тигров» Сергей Терещенко, отличившийся на 10-й минуте первого периода. Под занавес второго отрезка перевес хозяев упрочил Валентин Пьянов, реализовавший большинство. В третьем периоде защитник рижского «Динамо» Морган Эллис отыграл одну шайбу, но на большее гостей не хватило.
КХЛ - регулярный чемпионат
16 сентября 2020, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 1
Динамо Р
Рига
1:0 Терещенко (Васильев, Горшков) – 09:14' (5x5) 2:0 Пьянов (Корягин, Файзуллин) – 39:23' (5x4) 2:1 Эллис (Витасек) – 55:24' (5x5)
Примечательно, что «Амуром» в этом матче руководил тренер вратарей Олег Филимонов. Исполняющий обязанности главного тренера Павел Торгаев не смог занять своё место на тренерском мостике в силу подозрения на коронавирус.
Торгаев не сможет руководить «Амуром» в матче с рижским «Динамо». Его заменит Филимонов
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