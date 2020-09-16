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«Флорида» уволила тренера Китчена. Он якобы ударил игрока на скамейке во время матча

«Флорида» уволила тренера Китчена. Он якобы ударил игрока на скамейке во время матча
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» объявил об увольнении ассистента главного тренера Майка Китчена. Как сообщает инсайдер TSN Фрэнк Серавалли, расставание с 64-летним специалистом произошло из-за инцидента, случившегося в минувшем регулярном чемпионате.

В январе в ходе матча регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» Китчен якобы ударил ногой одного из игроков «пантер» на скамейке запасных. Это произошло после того, как этот игрок бросил бутылку с водой, при этом облив тренера.

«Удар был сильный. Это определённо не было дружеским поощрением. Ничему подобному в игре нет места», – приводит Серавалли сообщение одного из своих источников.

Никаких дисциплинарных мер в отношении Китчена принято не было. Он оставался на скамейке «Флориды» до приостановки регулярного чемпионата, но отказался ехать в пузырь в Торонто вместе с командой для участия в серии плей-аута с «Айлендерс».

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