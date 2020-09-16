«Флорида» уволила тренера Китчена. Он якобы ударил игрока на скамейке во время матча

Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» объявил об увольнении ассистента главного тренера Майка Китчена. Как сообщает инсайдер TSN Фрэнк Серавалли, расставание с 64-летним специалистом произошло из-за инцидента, случившегося в минувшем регулярном чемпионате.
В январе в ходе матча регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» Китчен якобы ударил ногой одного из игроков «пантер» на скамейке запасных. Это произошло после того, как этот игрок бросил бутылку с водой, при этом облив тренера.
«Удар был сильный. Это определённо не было дружеским поощрением. Ничему подобному в игре нет места», – приводит Серавалли сообщение одного из своих источников.
Никаких дисциплинарных мер в отношении Китчена принято не было. Он оставался на скамейке «Флориды» до приостановки регулярного чемпионата, но отказался ехать в пузырь в Торонто вместе с командой для участия в серии плей-аута с «Айлендерс».
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