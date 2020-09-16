Четыре иностранных хоккеиста заключили контракты с «Куньлунь Ред Стар»

Китайский «Куньлунь Ред Стар» подписал контракты с тремя форвардами, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Двусторонние контракты на один сезон заключили канадец Хантер Шинкарук, а также американцы Дэнни Кристо и Кейси Уэллман. Также контракт с клубом подписал чешский защитник Андрей Шустр.

Экс-игрок «Тампы» Шустр провёл в китайском клубе КХЛ весь прошлый сезон. В 58 матчах регулярного чемпионата 29-летний чех набрал 8 (0+8) очков при показатели полезности «-1» и 55 минутах штрафного времени.

25-летний Шинкарук появился в команде в ходе прошлого сезона. В 19 матчах на его счету 9 (3+6) очков. 30-летний Кристо и 32-летний Уэллман в минувшем сезоне выступали в чемпионате Швейцарии за «Рапперсвиль». Первый в 39 матчах набрал 22 (11+11) очка, второй отметился 22 (9+13) баллами в 24 матчах.

Кристо ранее выступал в лиге за рижское «Динамо», а Уэллман защищал цвета хоккейного клуба «Сочи» и «Спартака».