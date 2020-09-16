Главный тренер Алексей Ковалёв пропустит ближайшие матчи «Куньлуня» из-за болезни
Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв не сможет работать на ближайших матчах команды из-за болезни, сообщили «Чемпионату» в пресс-службе китайского клуба. В его отсутствие исполнять обязанности главного тренера будет его помощник Игорь Уланов.
На данный момент китайский клуб располагается на последнем месте в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги. «Куньлунь» остаётся единственной командой в чемпионате, в активе которой нет ни одной победы и ни одного набранного очка. В пяти матчах нового сезона пропустил 20 голов.
Завтра, 17 сентября, «Куньлунь» в Мытищах в первом домашнем матче регулярки примет «Автомобилист». Сегодня стало известно, что состав «драконов» пополнили четыре хоккеиста.
Четыре иностранных хоккеиста заключили контракты с «Куньлунь Ред Стар»
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