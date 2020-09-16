Плющев: Бердин – молодой, хороший голкипер. Только в России он сможет прогрессировать.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал решение голкипера Михаила Бердина подписать контракт с хоккейным клубом СКА.

«Учитывая, что за океаном новый сезон начнётся непонятно когда, многие игроки изъявляют желание вернуться в Россию. И это не может не радовать. Причём возвращаются не те, кто за океаном никому не нужен, а действительно хорошие, квалифицированные, перспективные игроки. К такому числу я бы отнёс вратаря Михаила Бердина.

Это молодой, хороший голкипер. Довольно ярко выглядел в АХЛ, но он понял, что, только выступая в России, он сможет прогрессировать, набираться опыта. Хотелось бы отметить программу по возвращению игроков из-за океана, которую ФХР начинает реализовывать», — сказал Плющев «Чемпионату».