Житник — о «Вашингтоне»: Лавиолетт иногда переходит границы. Предпочёл бы ему Бэбкока

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о назначении Питера Лавиолетта главным тренером «Вашингтона».
«Под руководством Лавиолетта никогда не работал, но много о нём слышал. Он – представитель консервативной бостонской школы, жёсткий и требовательный специалист, который иногда переходит границы. Грубо говоря, можно разделить всех тренеров на две категории – тренер для звёзд и тренер для детей. Первый работает на нюансах, его главная задача – раскрыть потенциал уже состоявшейся команды, ей не мешать. У второго идёт переформатирование и строительство, щепки летят направо и налево.
В годы моей карьеры, условно, тренер для детей был Тед Нолан, для звёзд – Кен Хичкок. Думаю, что Лавиолетт ближе к Нолану. Хотя, на мой взгляд, «Вашингтону» был нужен классический тренер для звёзд, который дал бы этой опытной и уже состоявшейся команде ещё один шанс на Кубок Стэнли. Внёс бы небольшие коррективы в сочетания звеньев, немного перезагрузил бы эмоциональное состояние команды.
Лавиолетту предпочёл бы Майка Бэбкока. Да, он немного переоценён в НХЛ, построить из очень хорошего материала команду в «Торонто» не смог. Но в плане доведения до ума уже сформированных команд он, наверное, лучший в лиге, что доказал по работе с чемпионскими «Детройтом» и сборной Канады. Как я слышал, Бэбкок – более лояльный по отношению к игрокам тренер, чем Лавиолетт. Требовательный, но не тиран. Как принято говорить в Америке, тренер хоккеистов», — цитирует Житника Russia-Hockey,
- 16 сентября 2020
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