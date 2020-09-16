Скудра: в два раза перебросали соперника, надо отдать должное вратарю «Амура»

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал поражение своей команды в выездном матче с хабаровским «Амуром».



«Мы сыграли в хороший хоккей, бросили 40 раз, в два раза перебросали соперника. Но надо отдать должное вратарю соперника — Евгению Аликину. В Новосибирске мы были недовольны качеством игры, сегодня мы вышли играть. В большинстве не получилось с реализацией моментов, был чисто технический брак: пас, приём, бросок — всё это присутствовало. Это будет ощущаться ещё довольно долго в этом сезоне, так как у всех команд получилась смазанная подготовка», — цитирует Скудру пресс-служба КХЛ.



Напомним, что «Амур» одержал победу со счётом 2:1. В составе хабаровчан отличились Сергей Терещенко и Валентин Пьянов. Единственную шайбу в составе рижан забросил Морган Эллис. Голкипер хозяев Евгений Аликин отразил 39 бросков.

«Амур» одержал первую победу в регулярном чемпионате КХЛ, дома переиграв рижское «Динамо»