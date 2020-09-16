Московское «Динамо» забивает в меньшинстве уже во второй встрече кряду

Московское «Динамо» забило в меньшинстве во втором матче подряд. Случилось это во встрече с «Сибирью».



Во второй половине первого периода динамовцы оказались в меньшинстве из-за нарушения численного состава. Счёт к тому моменту был 1:0 в пользу бело-голубых. После выброса из зоны «Динамо» голкипер новосибирцев Харри Сятери неудачно выбросил шайбу — прямо на крюк Вадиму Шипачёву. Тот сблизился с вратарём и сделал передачу на пустые ворота Дмитрию Яшкину. Форвард увеличил преимущество «Динамо».

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Напомним, что в предыдущей встрече с хабаровским «Амуром» бело-голубые также отличились в меньшинстве. Тогда после ошибки защитника хабаровчан Шипачёв отправил шайбу в девятку.