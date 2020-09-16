Филимонов — о победе над рижским «Динамо»: Аликин ещё насушит свои сухари

Исполняющий обязанности главного тренера хабаровского «Амура» Олег Филимонов прокомментировал победу команды в матче с рижским «Динамо».



«Потихонечку команда выходит на свой уровень, постепенно налаживается игра. Много шайб ловили на себя, была дисциплина, силовые приёмы, хорошо сыграл вратарь. Хочу сказать спасибо команде. Аликин ещё насушит свои сухари, он сегодня отлично сыграл, это победа командная», — цитирует Филимонова пресс-служба КХЛ.



Напомним, что «Амур» одержал победу со счётом 2:1. Первую шайбу в матче с передач Валерия Васильева и Александра Горшкова забросил Сергей Терещенко. Победный гол на счету Валентина Пьянова. Ему ассистировали Наиль Якупов и Данил Файзуллин. Единственную шайбу в составе рижан забросил Морган Эллис. Голкипер хозяев Евгений Аликин отразил 39 бросков.



Скудра: в два раза перебросали соперника, надо отдать должное вратарю «Амура»