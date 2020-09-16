Крикунов: я уже точно не поработаю с Овечкиным. Мне что, до 80 лет тренировать?

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал возможность поработать с Александром Овечкиным в случае его возвращения в родной клуб.
«Думаю, что я уже точно не успею поработать с Овечкиным. Вы думаете, мне что, до 80 лет тренировать? А потом, мне кажется, что Сашка ещё не собирается сюда возвращаться. А пока он будет играть, я уже закончу карьеру. А в целом Овечкин и «Динамо» — это одно и то же. Завтра поздравим его с днём рождения», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, что Александр Овечкин начинал свою карьеру в московском «Динамо». Хоккеист дебютировал в российской Суперлиге в 2001 году, в возрасте 16 лет. В своём первом сезоне он сыграл 22 матча, в которых забросил две шайбы, отдал две голевые передачи и появился на льду в трёх матчах плей-офф. Играл за московский коллектив до 2005 года, когда стал чемпионом России в составе «Динамо».
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