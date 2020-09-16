Заварухин: я так и не понял, как у нас произошло нарушение численного состава

Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал поражение в домашнем матче с московским «Динамо» (2:4).



«Хорошая игра была, много моментов. Наша недисциплинированная игра привела к поражению. Пропущенные голы — итоги плохой дисциплины. Плохая смена, плохое удаление, когда вышел шестой полевой игрок. Будем подтягивать дисциплину, которая приносила нам результат в прошлом году.



Тимашов и Алексеев много ошибались в начале? Мы играли в семь защитников, потом они вошли в игру. Тимашов долго не играл после болезни, это сказалось — он не сразу вкатился в игру. Матч с «Динамо» на предсезонке нам помог, мы знали, как действует «Динамо». Считаю, что неплохо играли, если бы не было этих ненужных недисциплинированных голов.



Возможно ли остановить Шипачёва? Конечно. Мы разбираем его игру. Нужно играть плотнее, не давать поднять голову, более интенсивно действовать против него. В меньшинстве он иногда специально проигрывает вбрасывание и идёт сразу в прессинг. Это было сказано на установке. Он может забить и создаёт опасные моменты в меньшинстве, об этом мы говорили на командном собрании.



Во втором периоде был тот хоккей, который мы хотим видеть? Игра смотрелась неплохо, но результата нет. Я так и не понял, почему на лёд выскочил шестой полевой, как это произошло. Было пять человек на льду, и вдруг выскочил наш шестой, хотя этого игрока не должно было быть на льду. У Сятери затянулся вход в сезон? Я не обсуждаю игроков. Постараюсь, чтобы Сятери чувствовал себя как можно скорее комфортно в воротах. Что касается ротации, то это из-за физики. Хотелось, чтобы ребята были посвежее. Мы много потратили сил и эмоций и с Ригой, и с «Куньлунем».

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Не смогли расставиться при игре шесть на пять? Проигрывали вбрасывания, «Динамо» сыграло активно, не дало нам ничего сделать», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.