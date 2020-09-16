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Чесалин: пока готов процентов на 70, но наш лучший хоккей ещё впереди

Чесалин: пока готов процентов на 70, но наш лучший хоккей ещё впереди
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий новосибирской «Сибири» Евгений Чесалин прокомментировал поражение в домашнем матче с московским «Динамо» (2:4).

«Тяжеловато играть в мой энергозатратный хоккей? Да, кондиции пока не те, но я думаю, что мы наберём это через работу. Пока готов процентов на 70. Как отношусь к тому, что у нас большая конкуренция в составе? Я только за, когда есть свежая кровь. И на тренировке больше работаешь. Это касается не только третьего-четвёртого звена, у нас любой может заменить игрока и из первой тройки.

Пропустили в большинстве? Да, это наша ошибка. Была установка играть жёстко в тело, без проката. Сравнивать прошлый сезон и нынешний не стану. Есть этот сезон, есть сейчас. Думаю, что наш лучший хоккей ещё впереди», — передаёт слова Чесалина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

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