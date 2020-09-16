Чесалин: пока готов процентов на 70, но наш лучший хоккей ещё впереди

Нападающий новосибирской «Сибири» Евгений Чесалин прокомментировал поражение в домашнем матче с московским «Динамо» (2:4).



«Тяжеловато играть в мой энергозатратный хоккей? Да, кондиции пока не те, но я думаю, что мы наберём это через работу. Пока готов процентов на 70. Как отношусь к тому, что у нас большая конкуренция в составе? Я только за, когда есть свежая кровь. И на тренировке больше работаешь. Это касается не только третьего-четвёртого звена, у нас любой может заменить игрока и из первой тройки.



Пропустили в большинстве? Да, это наша ошибка. Была установка играть жёстко в тело, без проката. Сравнивать прошлый сезон и нынешний не стану. Есть этот сезон, есть сейчас. Думаю, что наш лучший хоккей ещё впереди», — передаёт слова Чесалина корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.

Шипачёв — о хитростях игры в меньшинстве: это мы в ресторане можем с вами откровенничать