Яшкин — о третьей шайбе: разница есть — в овертайме забрасывать или в пустые ворота

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин подвёл итоги победного матча с «Сибирью» (4:2).
«Очень сложная игра. Как и в Нур-Султане, показали характер и очень рады, что победили.
Помню ли первый хет-трик в КХЛ в матче с рижским «Динамо»? Конечно, помню. Чего тут сравнивать? Две разные игры. К тому же третий гол — в пустые ворота. Если в пустые ворота, хет-трик не считается? Нет, считается (улыбается). Но разница есть — в овертайме забрасывать или в пустые ворота.
Небольшой провал во втором периоде? Первая пропущенная шайба случилась из-за того, что в судью попали. А потом Андрей Миронов упал, и они это очень хорошо просчитали. Но такие ситуации случаются. Как я уже сказал, хорошо, что справились с этим.
Очень интересно принимать участие в таких непростых матчах. Много силовой борьбы, скорости. Так получилось, что первую Вадик хорошо отдал, потом в большинстве. А третья — просто добили.
«Динамо» второй матч подряд забивает в меньшинстве? Думаю, получилось так, что мы с Вадиком вышли свежие, надавили — и у соперника случилась ошибка. И в Хабаровске, и здесь.
Вторая шайба? Передача была от Тарасова, я был немного к ней не готов. Потому что пас был очень быстрый, поэтому я решил шайбу сначала обработать, а уже потом бросить, чем торопиться и с ходу бросать. А получилось или нет? В воротах валяется — поэтому всё равно», — сообщается на странице «Динамо» в «Телеграме».
- 16 сентября 2020
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