Уайдман и Плотников дисквалифицированы на один матч

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизод нескольких матчей, сообщает пресс-служба КХЛ.



На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Торпедо» Криса Уайдмэна по итогам матча с «Салаватом Юлаевым» по п. 1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой), дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу.

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Нападающий «Металлурга» Сергей Плотников по итогам встречи с «Сочи» дисквалифицирован на один матч и подвергнут денежному штрафу по п. 1.11. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Подсечка).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Кроме того защитник «Автомобилиста» Сергей Зборовский после матча с «Нефтехимиком» подвергнут денежному штрафу по п. 1.6.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Колющий удар клюшкой).

Штраф наложен и на нападающего минского «Динамо» Алексея Протаса. Хоккеист по итогам встречи с «Витязем» наказан по п. 1.33. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Совершает контакт с судьёй на льду или применяет физическую силу против судьи на льду, обливает водой судью на льду, замахивается на судью клюшкой).