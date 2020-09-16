Чижов: хорошо знаем потенциал Тарасова

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов прокомментировал возвращение Даниила Тарасова в команду.



«У нас появилась возможность укрепить вратарскую линию в лице нашего воспитанника Даниила Тарасова, он сейчас находится в системе «Коламбуса». Прошлый сезон Тарасов-младший хорошо провел в финской СМ-Лиге, имел большую игровую практику. Хорошо знаем его способности и потенциал. Надеемся, он укрепит нашу команду. Особенно в нынешнее время, когда сохраняется угроза пандемии и многие клубы выступают в неоптимальных составах», — сообщается на официальной странице «Салавата Юлаева» в «Твиттере».



В сезоне-2018/2019 21-летний вратарь провёл два матча в регулярном чемпионате КХЛ в составе уфимского клуба. Отразил 91,7% броска при коэффициенте надёжности 2,86. В 25 матчах ВХЛ в составе «Тороса» на счету Тарасова 17 побед. Отражал 92,8% броска и пропускал 1,71 шайбы в матче.



«Коламбус» выбрал Тарасова в третьем раунде на драфте 2017 года под общим 86-м номером. В минувшем сезоне россиянин провёл 41 матч за финский «Эссят», пропуская 2,75 шайбы и отражая 89,93% броска.

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