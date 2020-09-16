Пьянов — о победной шайбе: забивать всегда приятно, хотя после болезни было тяжеловато

Форвард хабаровского «Амура» Валентин Пьянов прокомментировал итоги победной встречи с рижским «Динамо».
«Хорошо сыграли сегодня, старались действовать строго по заданию, блокировали соперников ещё на входе в зону. Думаю, у нас получилось. Забивать всегда приятно, хотя после болезни было тяжеловато. Долгое время сидел на одном месте, есть ещё некоторая заторможенность, потихоньку вкатываюсь. Столько матчей проигрывать — не дело, можно делать скидку на болезнь, но многие команды в таких условиях. Поздравили тренера с первой победой, подарили ему победную шайбу. Этот успех был нужен нам как глоток свежего воздуха», — цитирует Пьянова пресс-служба КХЛ.
Напомним, «Амур» одержал победу со счётом 2:1. Первую шайбу в матче с передач Валерия Васильева и Александра Горшкова забросил Сергей Терещенко. Победный гол на счету Валентина Пьянова. Ему ассистировали Наиль Якупов и Данил Файзуллин. Единственную шайбу в составе рижан забросил Морган Эллис. Голкипер хозяев Евгений Аликин отразил 39 бросков.
- 16 сентября 2020
-
22:18
-
21:59
-
21:38
-
21:15
-
20:57
-
20:34
-
20:14
-
19:56
-
19:26
-
19:07
-
18:48
-
18:37
-
18:21
-
18:14
-
18:08
-
17:49
-
17:38
-
17:07
-
16:56
-
16:33
-
16:14
-
15:35
-
15:00
-
14:37
-
14:35
-
14:19
-
14:15
-
13:38
-
13:31
-
13:10
-
12:38
-
12:25
-
11:46
-
11:30
-
11:01