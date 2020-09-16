Пьянов — о победной шайбе: забивать всегда приятно, хотя после болезни было тяжеловато

Форвард хабаровского «Амура» Валентин Пьянов прокомментировал итоги победной встречи с рижским «Динамо».



«Хорошо сыграли сегодня, старались действовать строго по заданию, блокировали соперников ещё на входе в зону. Думаю, у нас получилось. Забивать всегда приятно, хотя после болезни было тяжеловато. Долгое время сидел на одном месте, есть ещё некоторая заторможенность, потихоньку вкатываюсь. Столько матчей проигрывать — не дело, можно делать скидку на болезнь, но многие команды в таких условиях. Поздравили тренера с первой победой, подарили ему победную шайбу. Этот успех был нужен нам как глоток свежего воздуха», — цитирует Пьянова пресс-служба КХЛ.

Напомним, «Амур» одержал победу со счётом 2:1. Первую шайбу в матче с передач Валерия Васильева и Александра Горшкова забросил Сергей Терещенко. Победный гол на счету Валентина Пьянова. Ему ассистировали Наиль Якупов и Данил Файзуллин. Единственную шайбу в составе рижан забросил Морган Эллис. Голкипер хозяев Евгений Аликин отразил 39 бросков.