Брюквин — болельщикам «Динамо» после победы в матче с «Сибирью»: сильно не ругайтесь

Нападающий московского «Динамо» Владимир Брюквин после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (4:2) опубликовал в «Инстаграме» ироничный пост.



«Всех — с победой и хорошим выездом! Сильно не ругайтесь», — написал Брюквин.



В конце третьего периода при счёте 3:2 в пользу бело-голубых российский форвард дважды пробил мимо пустых ворот «Сибири», когда хозяева играли в формате «шесть на пять».



В середине первого периода Даниил Тарасов с передачи Вадима Шипачёва вывел динамовцев вперёд. За полторы минуты до окончания игрового отрезка Дмитрий Яшкин удвоил преимущество бело-голубых. Произошло это в момент, когда «Динамо» играло в меньшинстве. После ошибки голкипера новосибирского клуба Харри Сятери шайбу подхватил Шипачёв и отдал передачу Яшкину на пустые ворота. На старте второго периода Егор Миловзоров сократил отставание «Сибири» до минимума, а ещё через четыре минуты Виталий Меньшиков и вовсе сравнял счёт. В середине третьего периода Яшкин, забросив свою вторую шайбу, вновь вывел динамовцев вперёд. В конце встречи он оформил хет-трик, забив свой третий гол в пустые ворота.

Московское «Динамо» одержало третью победу кряду, Яшкин оформил хет-трик