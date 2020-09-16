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Дебур — о поражении в пятом матче: это спринт на 100 метров в 80-метровом спортзале

Дебур — о поражении в пятом матче: это спринт на 100 метров в 80-метровом спортзале
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур подвёл итоги выступления своей команды в плей-офф НХЛ, а также оценил нынешний сезон.

«Лучшая аналогия, которую я слышал об окончании плей-офф, особенно когда вы выходите в финал Западной конференции и проигрываете, — это спринт на 100 метров в 80-метровом спортзале. Вы разгоняетесь до 100 миль в час, а потом всё заканчивается...

Нынешний сезон? Безумный, но фантастический. Я не мог быть счастливее, не мог быть удачливее. Здесь мне вручили ключи от Порше, и мы должны доставить его к финишу первыми. Не вторыми, третьими или четвертыми… Я уже в восторге от следующего года», — сообщается на официальной странице «Вегаса» в «твиттере».

Напомним, что «Голден Найтс» вышли в финал Западной конференции, где проиграли «Даллас Старз» в пяти матчах.

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