Дебур — о поражении в пятом матче: это спринт на 100 метров в 80-метровом спортзале

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур подвёл итоги выступления своей команды в плей-офф НХЛ, а также оценил нынешний сезон.
«Лучшая аналогия, которую я слышал об окончании плей-офф, особенно когда вы выходите в финал Западной конференции и проигрываете, — это спринт на 100 метров в 80-метровом спортзале. Вы разгоняетесь до 100 миль в час, а потом всё заканчивается...
Нынешний сезон? Безумный, но фантастический. Я не мог быть счастливее, не мог быть удачливее. Здесь мне вручили ключи от Порше, и мы должны доставить его к финишу первыми. Не вторыми, третьими или четвертыми… Я уже в восторге от следующего года», — сообщается на официальной странице «Вегаса» в «твиттере».
Напомним, что «Голден Найтс» вышли в финал Западной конференции, где проиграли «Даллас Старз» в пяти матчах.
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