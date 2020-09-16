Крылов — о возвращении Ягра: может быть, у нас что-то получится

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о возможном возвращении Яромира Ягра, выступавшего за омскую команду в сезоне-2004/2005 и с 2008 по 2011 год, а также о переходе Ильи Ковальчука в команду.
«Да, мы с ним общались летом. Может быть, у нас что-то получится. К сожалению, коронавирус наши планы разрушил. Но будем надеяться, что мы сможем их воплотить
Илья Ковальчук «сосватал» Хартли в «Авангард»? Никто не сватал к нам Боба. После Копенгагена я позвонил Илье и поинтересовался, что это за тренер. Тот дал мне положительные рекомендации. На этом всё. Что касается самого Ковальчука в «Авангарде», он явно дал всем понять, что хочет играть в Северной Америке и не смотрит в сторону КХЛ.
Что, если Ковальчук захочет вернуться? Как я уже сказал, Илья останется в Северной Америке. Что касается потолка, всё вполне справедливо. Не интересно играть, когда у тебя на столе 200 рублей, а у соперника 100», — сообщается на официальной странице «Авангарда» во «ВКонтакте».
- 16 сентября 2020
-
22:18
-
21:59
-
21:38
-
21:15
-
20:57
-
20:34
-
20:14
-
19:56
-
19:26
-
19:07
-
18:48
-
18:37
-
18:21
-
18:14
-
18:08
-
17:49
-
17:38
-
17:07
-
16:56
-
16:33
-
16:14
-
15:35
-
15:00
-
14:37
-
14:35
-
14:19
-
14:15
-
13:38
-
13:31
-
13:10
-
12:38
-
12:25
-
11:46
-
11:30
-
11:01