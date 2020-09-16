Крылов — о возвращении Ягра: может быть, у нас что-то получится

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о возможном возвращении Яромира Ягра, выступавшего за омскую команду в сезоне-2004/2005 и с 2008 по 2011 год, а также о переходе Ильи Ковальчука в команду.



«Да, мы с ним общались летом. Может быть, у нас что-то получится. К сожалению, коронавирус наши планы разрушил. Но будем надеяться, что мы сможем их воплотить



Илья Ковальчук «сосватал» Хартли в «Авангард»? Никто не сватал к нам Боба. После Копенгагена я позвонил Илье и поинтересовался, что это за тренер. Тот дал мне положительные рекомендации. На этом всё. Что касается самого Ковальчука в «Авангарде», он явно дал всем понять, что хочет играть в Северной Америке и не смотрит в сторону КХЛ.



Что, если Ковальчук захочет вернуться? Как я уже сказал, Илья останется в Северной Америке. Что касается потолка, всё вполне справедливо. Не интересно играть, когда у тебя на столе 200 рублей, а у соперника 100», — сообщается на официальной странице «Авангарда» во «ВКонтакте».





Крылов — об увольнении Сушинского: как человек он мне очень импонирует, но это бизнес