Пасиоретти: возвращение домой немного сняло боль, пока дети не начали спрашивать о хоккее
Форвард «Вегас Голден Найтс» Макс Пасиоретти подвёл итоги сезона, а также рассказал о возвращении домой.
«Действительно, побрился сразу после матча. Никогда в жизни так долго не отращивал бороду. Хотел бы, чтобы она оставалась немного дольше...
Всё время, пока был там, меня полностью поддерживала семья. Они хотели, чтобы я достиг цели — выиграть Кубок Стэнли. Вчера возвращение домой к детям было особенным. Это немного сняло боль и шок… До тех пор пока дети не начали спрашивать меня о хоккее», — сообщается на официальной странице «Вегаса» в «Твиттере».
Напомним, «Голден Найтс» вышли в финал Западной конференции, где проиграли «Даллас Старз» в пяти матчах (1-4). Последняя встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2 в пользу «Старз».
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