Назаров: на Сушинского в «Авангарде» повесили всех собак. Это в корне неправильно

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал высказывания председателя совета директоров «Авангарда» Александра Крылова о Максиме Сушинском.



«С удивлением прочитал появившиеся в прессе высказывания Александра Крылова. По сути, Сушинского сделали крайним в том, что омичи неудачно выступили в плей-офф. Дескать, трансферная кампания проведена неудачно, контроля над главным тренером не было, нормальная скаутская служба отсутствовала. Лично я всегда думал, что за результат отвечают все руководители, а не отдельно взятый человек. На Сушинского в «Авангарде» повесили всех собак. Это абсолютно нетактично и в корне неправильно.



Господин Крылов говорит, что это бизнес, ничего личного. Как опытный и многое повидавший бизнесмен могу сказать, что бизнес — это когда ты сам вкладываешь свои личные деньги, развиваешь на них компанию, создавая её с нуля. Сушинский, кстати, тоже не понаслышке знает, что такое бизнес. Крылов в клубе — такой же наёмный рабочий, как Сушинский. Ни о каком бизнесе в данной ситуации речи не идёт. Никаких личных средств в «Авангард» Крылов не вкладывал.



Раз Сушинский, будучи легендой отечественного хоккея и моим давним товарищем, оказался таким неумелым управленцем, посмотрим, как пойдут дела у «Авангарда» без него. Как будет развиваться молодёжь, как её будут подводить к составу. В том же СКА, например, я вижу такую работу. Там играет целая молодёжная тройка. Причём играет на хорошем уровне. В «Авангарде» же канадский тренер Боб Хартли уже начал отправлять молодых талантов в фарм-клуб», — сказал Назаров «Чемпионату».



Крылов — об увольнении Сушинского: как человек он мне очень импонирует, но это бизнес