Назаров: на Сушинского в «Авангарде» повесили всех собак. Это в корне неправильно

Известный хоккейный тренер Андрей Назаров прокомментировал высказывания председателя совета директоров «Авангарда» Александра Крылова о Максиме Сушинском.
«С удивлением прочитал появившиеся в прессе высказывания Александра Крылова. По сути, Сушинского сделали крайним в том, что омичи неудачно выступили в плей-офф. Дескать, трансферная кампания проведена неудачно, контроля над главным тренером не было, нормальная скаутская служба отсутствовала. Лично я всегда думал, что за результат отвечают все руководители, а не отдельно взятый человек. На Сушинского в «Авангарде» повесили всех собак. Это абсолютно нетактично и в корне неправильно.
Господин Крылов говорит, что это бизнес, ничего личного. Как опытный и многое повидавший бизнесмен могу сказать, что бизнес — это когда ты сам вкладываешь свои личные деньги, развиваешь на них компанию, создавая её с нуля. Сушинский, кстати, тоже не понаслышке знает, что такое бизнес. Крылов в клубе — такой же наёмный рабочий, как Сушинский. Ни о каком бизнесе в данной ситуации речи не идёт. Никаких личных средств в «Авангард» Крылов не вкладывал.
Раз Сушинский, будучи легендой отечественного хоккея и моим давним товарищем, оказался таким неумелым управленцем, посмотрим, как пойдут дела у «Авангарда» без него. Как будет развиваться молодёжь, как её будут подводить к составу. В том же СКА, например, я вижу такую работу. Там играет целая молодёжная тройка. Причём играет на хорошем уровне. В «Авангарде» же канадский тренер Боб Хартли уже начал отправлять молодых талантов в фарм-клуб», — сказал Назаров «Чемпионату».
- 16 сентября 2020
-
22:18
-
21:59
-
21:38
-
21:15
-
20:57
-
20:34
-
20:14
-
19:56
-
19:26
-
19:07
-
18:48
-
18:37
-
18:21
-
18:14
-
18:08
-
17:49
-
17:38
-
17:07
-
16:56
-
16:33
-
16:14
-
15:35
-
15:00
-
14:37
-
14:35
-
14:19
-
14:15
-
13:38
-
13:31
-
13:10
-
12:38
-
12:25
-
11:46
-
11:30
-
11:01