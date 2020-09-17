Форвард «Вегаса» Пасиоретти: побрился после вылета из плей-офф

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Макс Пасиоретти прокомментировал поражение своей команды в финальной серии Западной конференции с «Даллас Старз» (1-4).

«Я сбрил бороду сразу после пятого матча с «Далласом». Никогда в жизни я так долго не растил бороду. Честно говоря, хотелось бы, чтобы она росла несколько дольше.



Всё то время, что я находился в «пузыре», моя семья горячо поддерживала меня. Они хотели, чтобы я достиг своей цели и выиграл Кубок Стэнли.



Вчера я вернулся домой к своим детям, ээто, конечно, был особенный момент. Возвращение помогло успокоить боль и шок на какое-то время. Ровно до тех пор, пока дети не начали задавать мне вопросы о хоккее», — сказал Пасиоретти в интервью, приведённом в официальном «твиттере» «Вегаса».