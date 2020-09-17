Третьяк: рассматриваем Худобина, Василевского и Варламова как кандидатов в сборную на ЧМ

Глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк оценил игру российских голкиперов Антона Худобина («Даллас Старз»), Андрея Василевского («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Семёна Варламова («Нью-Йорк Айлендерс») в НХЛ.
«Слежу за ними и радуюсь! Три наших голкипера бились за попадание в финал плей-офф. Они все достойны уважения. Очень хорошо, что российская школа вратарей так прилично представлена в НХЛ. Этих игроков мы рассматриваем в качестве кандидатов в сборную на чемпионат мира. Если будет возможность их привлечь, мы это сделаем. Как их коллега по амплуа, очень переживаю за этих парней. Когда смотрю хоккей, в первую очередь болею за вратарей. Особенно за российских», — приводят слова Третьяка «Известия».
«Даллас» уже вышел в финал Кубка Стэнли. «Тампа-Бэй» и «Айлендерс» разыгрывают вторую путёвку в финал. На сегодня счёт в серии 3-2 в пользу «Тампы».
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