«Монреаль» заключил контракт с защитником Эдмундсоном на $ 14 млн

«Монреаль Канадиенс» заключил контракт с защитником Джоэлем Эдмундсоном, сообщается на официальном сайте канадского клуба. Как сообщает журналист Франк Серавалли, соглашение рассчитано на четыре сезона со среднегодовой зарплатой в $ 3,5 млн. Таким образом, общая сумма контракта составит $ 14 млн.

12 сентября Джоэл был выменян «Монреалем» у «Каролины Харрикейнз». 27-летний защитник в нынешнем сезоне принял участие в 68 встречах регулярного чемпионата НХЛ, набрав 20 (7+13) очков при показателе полезности «+7» и 72 минутах штрафного времени. В плей-офф Эдмундсон отыграл четыре матча, забросив одну шайбу, при показателе полезности «+4» и двух минутах штрафа.



За пять сезонов в Национальной хоккейной лиге в составе «Сент-Луис Блюз» и «Харрикейнз» Эдмундсон в 337 играх регулярного сезона набрал 72 очка (20+52), отбыв 320 минут штрафа при общем показателе полезности «+25». В 53 матчах плей-офф он набрал 15 очков (6+9). В сезоне-2018/2019 в составе «Сент-Луис Блюз» завоевал Кубок Стэнли.