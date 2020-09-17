«Хоккей без зрителей»: «Авангард» отдаст Кошелева в «Магнитку», получив права на Демченко

«Авангард» и магнитогорский «Металлург» осуществят обмен, в результате которого нападающий Семён Кошелев отправится в уральский клуб, а омичи получат права на голкипера Василия Демченко, сообщается в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

24-летний Кошелев в нынешнем сезоне принял участие в трёх матчах регулярного чемпионата, не отметившись результативными действиями и заработав показатель полезности "-1".

26-летний Демченко, прошедший регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги, начинал в челябинском «Тракторе», покинув клуб в начале декабря. Вскоре вратарь подписал соглашение с магнитогорским «Металлургом». Всего в регулярке сезона-2019/2020 Демченко провёл 36 матчей, одержав девять побед. В среднем голкипер отражал 90,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,77. В межсезонье Демченко подписал контракт с «Монреаль Канадиенс».