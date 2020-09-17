Бадюков: новички «Магнитки» играют на своём уровне, у клуба очень хорошие приобретения

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков прокомментировал удачный старт магнитогорского «Металлурга» в регулярном чемпионате КХЛ.
«Карпов ещё в бытность игроком московского «Динамо» очень часто выходил в большинстве. У него хорошая стартовая скорость, он здорово играл на перехвате. Максим часто выбегал «один в ноль», у него было по два-три момента за матч. Вместе с Нестрашилом он получил дополнительный заряд, у них вышла хорошая связка. К тому же Карпова подняли в первое звено вместо Потехина. В сравнении с Санкт-Петербургом в Магнитогорске Карпов чувствует себя намного комфортнее.
В целом, если говорить по тем новичкам, которые пришли летом в «Металлург», могу сказать, что россияне играют на своём уровне. Плотников и Прохоркин показывают такой хоккей, который от них ожидался. Ламмикко хорошо смотрелся на предсезонке, но ему и Песонену ещё нужно адаптироваться. Видно, что они ещё привыкают к режиму существования в КХЛ, где много перелётов. Думаю, что пока есть результат, руководство и главного тренера Илью Воробьёва должна устраивает их игра. Ещё Юхо Олкинуора выделяется среди остальных. У клуба очень хорошие и качественные приобретения», — сказал Бадюков «Чемпионату».
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