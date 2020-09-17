Матч КХЛ «Барыс» — «Динамо» Рига могут перенести, казахстанцы должны сесть на карантин

Как стало известно «Чемпионату», Континентальная хоккейная лига будет вынуждена перенести матч регулярного чемпионата между «Барысом» и рижским «Динамо», который был запланирован на 18 сентября. Всему виной коронавирус в стане команды из Нур-Султана.

Скорее всего, «Барыс» повторит судьбу «Йокерита», уже находящегося на двухнедельном карантине. В случае отправления «Барыса» на карантин под угрозой переноса находятся ближайшие шесть матчей команды Юрия Михайлиса.

Календарь «Барыса» в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2020/2021.

Ранее стало известно, что пять матчей регулярного чемпионата КХЛ с участием «Йокерита», которые должны были состояться 11 сентября — с «Ак Барсом», 15 сентября — с «Северсталью», 17-го — с «Металлургом», 19-го — с «Витязем», 21-го — с ЦСКА, перенесены на более поздний срок.