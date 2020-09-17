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Даниил Ильин: Дацюк и Шипачёв – топовые центры по игре с шайбой и нестандартным действиям

Даниил Ильин: Дацюк и Шипачёв – топовые центры по игре с шайбой и нестандартным действиям
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Торпедо» Даниил Ильин поделился мнением о старте регулярного чемпионата КХЛ.

«Понятно, что потолок зарплат выравнял возможности команд, каждая из них сегодня несёт угрозу. Но, если объективно, такое турне – одно из тяжелейших в КХЛ. «Автомобилист», «Металлург» и «Салават» – ведущие клубы Востока с сильными и сбалансированными составами. Не так-то легко взять на таком выезде много очков.

Кто лучший центр КХЛ? Дацюк. Наряду с Вадимом Шипачёвым. В прошлом сезоне именно Шипачёв стал лучшим бомбардиром чемпионата, судя по матчам сентября, эта же история повторится в сезоне нынешнем. Дацюк и Шипачёв – топовые центры по игре с шайбой и нестандартным действиям. Это классика хоккея в исполнении центрального нападающего, когда связываются действия всей пятёрки и идёт доминирование на обеих сторонах площадки. Идеальный ориентир!» – цитирует Ильина Russia-Hockey.

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