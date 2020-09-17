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Волков: «Авангард» получил голкипера, который в перспективе может усилить команду

Волков: «Авангард» получил голкипера, который в перспективе может усилить команду
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков прокомментировал обмен с магнитогорским «Металлургом», в результате которого уральскую команду пополнил Семён Кошелев, за которого «ястребы» получили права на 26-летнего вратаря Василия Демченко.

«Мы с тренерским штабом долго обсуждали будущее Кошелева в нашей команде и пришли к выводу, что Семёну необходимо найти клуб, где он стабильно будет получать игровую практику. Поэтому искали возможности для обмена и нашли устраивающий нас вариант в Магнитогорске.

С обменом Кошелева мы освобождаем место под потолком зарплат и получаем права на качественного голкипера, который в перспективе может усилить нашу команду», — цитирует Волкова пресс-служба омского клуба.

«Авангард» подтвердил обмен Кошелева в «Магнитку» на права на голкипера Демченко
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