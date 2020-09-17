Ковалёв: Овечкин привёз Кубок Стэнли в Россию как настоящий герой

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Алексей Ковалёв поделился мнением об игровом стиле и карьере нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Я сразу оценил, что Овечкин — уникальный нападающий с хорошим резким броском. Уже было понятно, что он будет забивать много голов. А главное — было видно, что Саша любит бросать, играет в агрессивном стиле, при этом в нужный момент отдаст хороший пас. В целом это называется: парень нацелен на ворота. Это сразу бросалось в глаза. И вот почему он сейчас штурмует рекорд Уэйна Гретцки.
Вспоминаю, что когда я завоевал чашу в 1994 году, то не имел такой возможности, чтобы привезти её в Россию. Но вот Саша это сделать смог. И это реально важный момент в жизни такого спортсмена. Ты привозишь Кубок Стэнли в ту школу, где тебя воспитали, где из тебя сделали хоккеиста. И показываешь тренерам, детям, одноклубникам, кем ты стал и чего добился. Ну и Овечкин взял чашу не прицепом, а реально пахал и убивался ради неё на льду, проявлял себя как лидер и вёл за собой весь «Вашингтон». А потом привёз Кубок Стэнли в Россию как настоящий герой», — приводятся слова Ковалёва на сайте «Матч ТВ».
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