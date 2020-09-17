Генменеджер «Миннесоты» прокомментировал возможный обмен защитника Мэтта Дамбы

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин высказался относительно возможного обмена защитника Мэтта Дамбы. Срок соглашения игрока рассчитан до конца сезона-2022/2023.

«Прямо сейчас, если говорить о возможном обмене Мэтта, мне не нужно никуда спешить. Он может играть за нас целый год. Нам нравится Мэтт Дамба. Он чертовски хороший игрок. Он отличный парень. Мы очень довольны им. Мы думаем, что прямо сейчас наш топ-четыре справится с любым соперником. Я уверен в этом.



Но, как я уже говорил, никому ничего не обещаю. Я достаточно хорошо знаю этот бизнес с точки зрения игрока и не хотел бы давать пустые обещания. Я получил не так много звонков насчёт Дамбы. Думаю, все ещё пытаются узнать планы других команд, собрать информацию. Мэтт – чертовски хороший игрок. Кто бы не хотел Дамбу к себе в команду? Прямо сейчас он с нами, мы довольны этим, мы оставим всё как есть», – цитирует Герина пресс-служба НХЛ.