Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Генменеджер «Миннесоты» прокомментировал возможный обмен защитника Мэтта Дамбы

Генменеджер «Миннесоты» прокомментировал возможный обмен защитника Мэтта Дамбы
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин высказался относительно возможного обмена защитника Мэтта Дамбы. Срок соглашения игрока рассчитан до конца сезона-2022/2023.

«Прямо сейчас, если говорить о возможном обмене Мэтта, мне не нужно никуда спешить. Он может играть за нас целый год. Нам нравится Мэтт Дамба. Он чертовски хороший игрок. Он отличный парень. Мы очень довольны им. Мы думаем, что прямо сейчас наш топ-четыре справится с любым соперником. Я уверен в этом.

Но, как я уже говорил, никому ничего не обещаю. Я достаточно хорошо знаю этот бизнес с точки зрения игрока и не хотел бы давать пустые обещания. Я получил не так много звонков насчёт Дамбы. Думаю, все ещё пытаются узнать планы других команд, собрать информацию. Мэтт – чертовски хороший игрок. Кто бы не хотел Дамбу к себе в команду? Прямо сейчас он с нами, мы довольны этим, мы оставим всё как есть», – цитирует Герина пресс-служба НХЛ.

Борец против расизма Мэтт Дамба выиграл награду НХЛ за участие в общественной жизни
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020