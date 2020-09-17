Тренер вратарей сборной России Давыдов: Худобин стал двигаться по-другому, читать игру

Тренер вратарей сборной России и СКА Рашит Давыдов поделился мнением об игре российских голкиперов в плей-офф НХЛ.

«Сейчас очень много говорят об Антоне Худобине, и все отмечают, что у него неожиданный подъём, но на самом деле он хороший хоккей показывал уже в прошлом сезоне. То, что он из статуса бэкапа переходит в номер один, – это не сегодня родилось. С переходом в «Даллас» игра у Худобина постепенно менялась. И менялась в лучшую сторону. Это факт. И то, что он сейчас доказал трудом свой уровень и поднялся, только радует. Он стал двигаться по-другому, читать игру.



Василевский? Не сказал бы, что Андрей как-то кардинально поменялся в этом сезоне. Он здорово двигается, хорошо читает игру, использует габариты и демонстрирует отличную технику. Василевский укрепляется, взрослеет, растёт и с годами становится только лучше. На протяжении многих лет он показывает стабильно хороший хоккей. Плюс с возрастом прибавляется опыт, что тоже качественно меняет Андрея в лучшую сторону.



Игра Варламова? В «Айлендерс» с Семёном очень хорошо поработали – это было видно ещё в прошлом году с первых игр сезона. У Варламова очень многое поменялось в технике, поменялась стойка и контроль ситуации. Это очень отрадно наблюдать. Парень, уже будучи достаточно опытным, сумел измениться после хорошей работы клуба с ним. Появилась совершенно другая картинка в воротах», – приводят слова Давыдова «Известия».