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«Локомотив» поместил в список травмированных пятерых хоккеистов

«Локомотив» поместил в список травмированных пятерых хоккеистов
Хоккей / КХЛ 0

«Локомотив» поместил в список травмированных пятерых хоккеистов — защитника Дениса Баранцева, нападающих Кирилла Слепца, Николая Коваленко, Владимира Ткачёва и Андре Петерссона, сообщается в официальном «твиттере» ярославского клуба.

В свою очередь Локомотив» вызвал защитника Ивана Ковалёва, нападающих Максима Денежкина и Егора Манина из «Бурана», а также нападающего Даниила Тесанова из «Локо».

Напомним, что 15 сентября «Локомотив» продлил нахождение голкипера Эдди Паскуале в списке травмированных до 21 сентября. Канадский голкипер перешёл в «Локомотив» из «Барыса» в межсезонье, но ещё не дебютировал за команду в официальных матчах из-за повреждения.

Следующий матч «Локомотив» проведёт 17 сентября с ХК «Сочи». В нынешнем сезоне команда Андрея Скабелки одержала четыре победы в пяти матчах регулярного чемпионата КХЛ и идёт на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.

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