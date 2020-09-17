«Локомотив» поместил в список травмированных пятерых хоккеистов — защитника Дениса Баранцева, нападающих Кирилла Слепца, Николая Коваленко, Владимира Ткачёва и Андре Петерссона, сообщается в официальном «твиттере» ярославского клуба.

В свою очередь Локомотив» вызвал защитника Ивана Ковалёва, нападающих Максима Денежкина и Егора Манина из «Бурана», а также нападающего Даниила Тесанова из «Локо».

Напомним, что 15 сентября «Локомотив» продлил нахождение голкипера Эдди Паскуале в списке травмированных до 21 сентября. Канадский голкипер перешёл в «Локомотив» из «Барыса» в межсезонье, но ещё не дебютировал за команду в официальных матчах из-за повреждения.

Следующий матч «Локомотив» проведёт 17 сентября с ХК «Сочи». В нынешнем сезоне команда Андрея Скабелки одержала четыре победы в пяти матчах регулярного чемпионата КХЛ и идёт на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.