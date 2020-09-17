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КХЛ рекомендовала клубам направить денежные средства на решение шести задач

КХЛ рекомендовала клубам направить денежные средства на решение шести задач
Хоккей / КХЛ 0

17 сентября в Москве состоялся совет директоров КХЛ, который утвердил распределение между клубами прибыли, полученной лигой от реализации телевизионных прав, сообщается на официальном сайте лиги. Всего будет распределено более 466,5 млн рублей. Континентальная хоккейная клубам рекомендовала клубам направить денежные средства на решение шести задач:

▪ модернизацию инфраструктуры арен;
▪ производство качественного видеоконтента;
▪ совершенствование и модернизацию телевизионных трансляций домашних матчей в случае производства или его финансирования клубом;
▪ организацию качественных видеоконференций для СМИ (в том числе закупку профессионального оборудования);
▪ модернизацию системы контроля и управления доступом (СКУД) и билетных систем спортсооружений;
▪ повышение уровня обслуживания зрителей.

КХЛ распределила между клубами рекордные 466,5 млн рублей
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