В Москве на общем собрании участников ООО «КХЛ» избран состав совета директоров КХЛ на сезон-2020/2021.

На своём первом заседании в сезоне-2020/2021 совет директоров КХЛ единогласно переизбрал на должность председателя Геннадия Тимченко. Количественный состав совета директоров остался неизменным – 21 человек.

Состав совета директоров КХЛ на сезон-2020/2021:

1. Тимченко Геннадий Николаевич – Председатель Совета директоров, Председатель Совета директоров ООО «Хоккейный клуб СКА»

2. Морозов Алексей Алексеевич – Председатель Правления – Президент КХЛ

3. Каменский Валерий Викторович – Вице-президент по развитию КХЛ, Советник генерального менеджера АНО «Народная Команда – Хоккейный Клуб «Спартак»

4. Анисимов Алексей Владимирович – Главный арбитр КХЛ, Вице-президент ООО «КХЛ»

5. Басков Дмитрий Юрьевич – Председатель Ассоциации «Федерация хоккея Республики Беларусь», Председатель Наблюдательного совета ЗАО «Хоккейный клуб «Динамо-Минск».

6. Батехин Сергей Леонидович – Старший вице-президент ПАО «ГМК «Норильский никель»

7. Есмантович Игорь Вячеславович – Президент ООО «ПХК ЦСКА»

8. Жамнов Алексей Юрьевич — Первый вице-президент — Генеральный менеджер АНО «Народная команда – хоккейный клуб «Спартак».

9. Король Борис Михайлович – Вице-президент ПАО «Транснефть»

10. Крылов Александр Владимирович – Председатель совета директоров Ассоциации «Хоккейный клуб «Авангард», Директор по региональным продажам ПАО «Газпром нефть».

11. Курбатов Дмитрий Анатольевич – Исполнительный директор Федерации хоккея России

12. Курри Яри – Президент ХК «Йокерит»

13. Ласьков Сергей Алексеевич – Первый вице-президент — Директор АНО «Хоккейный клуб «Металлург»

14. Маганов Наиль Ульфатович – Генеральный директор и член Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, Председатель Совета директоров АО «ТАНЕКО», Президент ООО «Спортивно-коммерческое предприятие «Татнефть-АК Барс».

15. Медведев Александр Иванович – Генеральный директор ФК «Зенит», директор АНО «Социально-культурный и спортивный клуб Газпромэкспорт»

16. Прохоров Виталий Владимирович — Вице-президент ООО «КХЛ» по хоккейной вертикали

17. Рашников Виктор Филиппович – Председатель Совета директоров ПАО «ММК», Президент АНО «Хоккейный клуб «Металлург»

18. Ротенберг Аркадий Романович – Председатель Правления Федерации хоккея России

19. Ротенберг Роман Борисович – Первый Вице-президент ФХР, Заместитель Председателя Совета директоров, Вице-Президент ООО «Хоккейный клуб СКА».

20. Савицкис Юрис Янович – Президент OOO «Итера Латвия», Председатель Совета АО «Динамо Рига»

21. Фастовский Кирилл Валерьевич –Генеральный директор Ассоциации «Новосибирский профессиональный хоккейный клуб «Сибирь».