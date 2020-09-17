Вице-президент ИИХФ ответил на вопрос, может ли 17 сентября решиться судьба ЧМ-2021

17 сентября должно состояться заседание правления Международной федерации хоккея. Вице-президент ИИХФ Калерво Куммола прокомментировал, будет ли вынесено какое-то решение о судьбе ЧМ-2021, который должен пройти в мае и июне в Минске и Риге.

«Мы будем обсуждать вопрос о чемпионате мира. Но вряд ли какое-то итоговое решение будет вынесено сегодня. О возможном переносе мы будем говорить позже», — приводит слова Куммолы Iltalehti.

Напомним, что после президентских выборов в Беларуси и последовавших за ними беспорядков в Европе стартовала кампания по бойкотированию ЧМ-2021 с требованием провести турнир в другой стране. Ранее стало известно, что Европейский парламент (ЕП) призвал национальные спортивные федерации отозвать решение о проведении чемпионата мира по хоккею 2021 года в Беларуси из-за «нарушений прав человека». Об этом говорится в тексте принятой резолюции Европарламента по ситуации в Беларуси.