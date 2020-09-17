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Крылов: с арендой нужно ввести механизм, который нивелирует риски по скрытой аренде

Крылов: с арендой нужно ввести механизм, который нивелирует риски по скрытой аренде
Хоккей / КХЛ 0

Член совета директоров КХЛ, председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о введении института аренды в лиге.

«Тяжёлое время, каждый день что-то случается. Лига фактически существует в ручном режиме. Аренду мы снова обсуждали, противоположный взгляд на решение. Я за аренду, но принимать этот вопрос нужно общим мнением, зачем она нужна и на каких принципах будет функционировать. У нас есть время до нового года, мы создали рабочую группу, которая проработает все нюансы. Повторюсь, решение должно быть принято подавляющим количеством голосов, это очень серьёзный вопрос. С арендой нужно ввести механизм, который нивелирует риски по скрытой аренде», — передаёт слова Крылова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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