Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Фастовский: аренда – это путь в никуда. Она не даёт никакой помощи для клубов

Фастовский: аренда – это путь в никуда. Она не даёт никакой помощи для клубов
Хоккей / КХЛ 0

Член совета директоров КХЛ, генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский поделился мнением о введении института аренды в лиге.

«Вопрос аренды состоит из двух частей, которые я прошу не смешивать. Первое – это легализация аренды. Второе – это противодействие скрытой аренде. Я являюсь противником первой части и сторонником второй части. Аренда – это путь в никуда. Она не даёт никакой помощи для клубов, никаких преференций им. При этом борьба со скрытой арендой должна продолжаться. Есть некие идеи, как это реализовать», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее свою позицию высказал член совета директоров КХЛ, председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов.

Крылов: с арендой нужно ввести механизм, который нивелирует риски по скрытой аренде
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020