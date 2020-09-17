Фастовский: аренда – это путь в никуда. Она не даёт никакой помощи для клубов

Член совета директоров КХЛ, генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский поделился мнением о введении института аренды в лиге.

«Вопрос аренды состоит из двух частей, которые я прошу не смешивать. Первое – это легализация аренды. Второе – это противодействие скрытой аренде. Я являюсь противником первой части и сторонником второй части. Аренда – это путь в никуда. Она не даёт никакой помощи для клубов, никаких преференций им. При этом борьба со скрытой арендой должна продолжаться. Есть некие идеи, как это реализовать», — передаёт слова Фастовского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее свою позицию высказал член совета директоров КХЛ, председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов.