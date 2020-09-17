Ротенберг рассказал, в каком случае в сезоне КХЛ могут пройти матчи под открытым небом

Член совета директоров КХЛ Роман Ротенберг поделился мнением о ситуации с проведением матчей под открытым небом в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.
«Мы провели два мероприятия под открытым воздухом, вошли в мировую историю. Конечно, мы хотим провести эти матчи в этом сезоне. Будем общаться с нашим акционером компанией «Газпром». Также мы обсуждаем это с Роспотребнадзором. Если нам разрешат 100-процентную посещаемость, будем рассматривать ситуацию очень серьёзно. Сокращение процента посещаемости всё усложняет с точки зрения доходов. Стадион «Газпром арена» позволяет играть при любых погодных условиях, но нам нужна максимальная посещаемость, чтобы провести всё на высоком уровне», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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