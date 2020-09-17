Р. Ротенберг: МЧМ-2021 на 99% состоится в срок, планируется организовать «пузырь»

Член совета директоров КХЛ, вице-президент СКА и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о ситуации с молодёжным чемпионатом мира 2021 года.



«Что касается Евротура, то сейчас мы постоянно общаемся с финской стороной. Финны гарантируют, что этап Евротура состоится. Всё по плану, планируется проведение турнира. Но в нынешней ситуации мы живём шаг за шагом, день за днём. Никаких изменений в графике на данный момент нет.



В Эдмонтоне на молодёжном чемпионате мира планируется организовать «пузырь», как в НХЛ. Изучаются экономические аспекты. В НХЛ это стоило $100 млн. Это приличные деньги. На 99% турнир состоится в срок. Вопрос с болельщиками ещё не решён. Мы зависим от мировой ситуации, от здоровья. Это самое главное для всех. Но мы играем ради болельщиков и хотим их видеть на трибунах», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

ИИХФ отменила МЧМ-2021 в низших дивизионах, а также женский МЧМ