Морозов: в «Куньлуне» тяжёлая ситуация с коронавирусом. Делаем всё, чтобы они играли

Президент КХЛ Алексей Морозов поделился мнением о ситуации с «Куньлунь Ред Стар».
«У меня в телефоне восемь смс от генменеджера «Куньлуня», сегодня у них первый домашний матч. Тяжёлая ситуация в клубе с тестами на коронавируса. Главный тренер пропустит матч. Будем смотреть, как справится дворец с проведением матча. Мы постоянно с ними на связи. Делаем всё, чтобы они продолжали играть. У них нет фарм-клуба, на который они смогут опереться. В случае вспышки им придётся садиться на карантин», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
На данный момент китайский клуб располагается на последнем месте в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги. «Куньлунь» остаётся единственной командой в чемпионате, у которой нет ни одной победы и ни одного набранного очка. В пяти матчах нового сезона пропустил 20 голов.
- 17 сентября 2020
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