Президент КХЛ объяснил, почему «Йокерит» и «Барыс» не получили технические поражения

Президент КХЛ Алексей Морозов объяснил, почему «Йокерит» и «Барыс» не получили технические поражения за ситуацию с коронавирусом.

«Исключение «Йокерита» и «Барыса» из КХЛ? Гипотетически мы можем что угодно представлять и думать. Мы должны учитывать, какие у них в стране правила. У нас в России, например, тоже разные положения по посещаемости. Запиши сейчас пять поражений «Барысу» и «Йокериту» – они окажутся в очень тяжёлой ситуации. Конечно, вся эта ситуация нас тревожит», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ с участием «Барыса», которые должны были состояться: 18 сентября с рижским «Динамо», 20 сентября с «Северсталью», 22 сентября с «Металлургом», 21 сентября с «Куньлунем», 29 сентября с «Витязем» и 1 октября с «Сочи» — отменяются и будут перенесены на более поздний срок.

Ранее стало известно, что пять матчей регулярного чемпионата КХЛ с участием «Йокерита», которые должны были состояться: 11 сентября — с «Ак Барсом», 15 сентября — с «Северсталью», 17-го — с «Металлургом», 19-го — с «Витязем», 21-го — с ЦСКА, перенесены на более поздний срок.