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Морозов: направили в Ригу письмо, чтобы они изменили подрядчиков экспресс-тестов

Морозов: направили в Ригу письмо, чтобы они изменили подрядчиков экспресс-тестов
Хоккей / КХЛ 0

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов высказался о ситуации с экспресс-тестами на коронавирус в Риге.

«Мы направили в Ригу письмо, чтобы они изменили подрядчиков тестов. Их экспресс-тесты дают ложноположительные результаты. Это мы видели и на примере «Нефтехимика», и на примере судей. Наши тесты ПЦР, которые делаются за 8-10 часов, наиболее точные», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Ранее стало известно, что пять матчей регулярного чемпионата КХЛ с участием «Йокерита», которые должны были состояться: 11 сентября — с «Ак Барсом», 15 сентября — с «Северсталью», 17-го — с «Металлургом», 19-го — с «Витязем», 21-го — с ЦСКА — перенесены на более поздний срок. Это произошло после того, как рижские тесты выявили коронавирус в «Нефтехимике», с которым перед этим играл «Йокерит».

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