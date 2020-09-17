Президент КХЛ: «Салават» подал в арбитражный комитет, по ЦСКА информации нет
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов рассказал о ситуации с клубами, которые должны заплатить штраф за превышение потолка зарплат в сезоне-2019/2020.
«Салават Юлаев» подал (запрос. — Прим. ред.) в арбитражный комитет, ждём даты арбитража. По ЦСКА у нас такой информации нет», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, ЦСКА должен заплатить штраф в размере 350 млн рублей, а «Салават Юлаев» — 215 млн. Потолок зарплат в сезоне-2019/2020 составлял 800 млн рублей. За его превышение полагался штраф в размере 30% от суммы превышения.
Морозов: ЦСКА не оплатил налог на роскошь, клуб обратился в дисциплинарный комитет
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