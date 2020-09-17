ХК «Сочи» подписал контракт с защитником Рафаэлем Батыршиным, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон и носит двусторонний характер.
В минувшем сезоне 34-летний защитник в составе «Автомобилиста» забросил 3 шайбы и сделал 3 результативных передачи в 28 матчах регулярного чемпионата. В 5 матчах плей-офф очков не набрал. Рафаэль провёл в Екатеринбурге два последних сезона.
Профессиональную карьеру Батыршин начал в столичных «Крыльях Советов». Также выступал за клубы «Витязь», «Атлант», «Сибирь», «Металлург» Мг и «Ак Барс». В КХЛ игрок обороны провёл 518 матчей и набрал 94 (29+65) очка при показателе полезности «+36».
Батыршин – двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга» (сезон-2015/2016) и «Ак Барса» (сезон-2017/2018).
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