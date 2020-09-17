Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Авангард» объявил состав на трёхматчевую выездную серию

«Авангард» объявил состав на трёхматчевую выездную серию
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» отправился на трёхматчевую выездную серию, информирует официальный сайт омского клуба. В ходе выезда «ястребы» сразятся с «Нефтехимиком» (18 сентября), «Автомобилистом» (20 сентября)» и «Ак Барсом» (22 сентября).

Календарь регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021

Вратари: Эмиль Гарипов, Игорь Бобков и Георгий Дубровский.

Защитники: Алексей Береглазов, Кирилл Готовец, Алексей Емелин, Оливер Каски, Вилле Покка, Алексей Соловьёв, Семён Чистяков, Максим Чудинов и Дамир Шарипзянов.

Нападающие: Рид Буше, Павел Дедунов, Денис Зернов, Илья Каблуков, Никита Комаров, Корбан Найт, Алексей Потапов, Иржи Секач, Кирилл Семёнов, Андрей Стась, Сергей Толчинский, Александр Хохлачёв, Егор Чинахов и Сергей Шумаков.

«Авангард» подтвердил обмен Кошелева в «Магнитку» на права на голкипера Демченко
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020