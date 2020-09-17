«Авангард» объявил состав на трёхматчевую выездную серию
«Авангард» отправился на трёхматчевую выездную серию, информирует официальный сайт омского клуба. В ходе выезда «ястребы» сразятся с «Нефтехимиком» (18 сентября), «Автомобилистом» (20 сентября)» и «Ак Барсом» (22 сентября).
Календарь регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021
Вратари: Эмиль Гарипов, Игорь Бобков и Георгий Дубровский.
Защитники: Алексей Береглазов, Кирилл Готовец, Алексей Емелин, Оливер Каски, Вилле Покка, Алексей Соловьёв, Семён Чистяков, Максим Чудинов и Дамир Шарипзянов.
Нападающие: Рид Буше, Павел Дедунов, Денис Зернов, Илья Каблуков, Никита Комаров, Корбан Найт, Алексей Потапов, Иржи Секач, Кирилл Семёнов, Андрей Стась, Сергей Толчинский, Александр Хохлачёв, Егор Чинахов и Сергей Шумаков.
«Авангард» подтвердил обмен Кошелева в «Магнитку» на права на голкипера Демченко
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