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Матч КХЛ «Сочи» — «Локомотив» не состоится

Матч КХЛ «Сочи» — «Локомотив» не состоится
Хоккей / КХЛ 0

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК «Сочи» и ярославским «Локомотивом» не состоится, информирует официальный сайт южан. Причины отмены матча не сообщаются.

Ранее «Локомотив» поместил в список травмированных пятерых хоккеистов — защитника Дениса Баранцева, нападающих Кирилла Слепца, Николая Коваленко, Владимира Ткачёва и Андре Петерссона. Также ярославский клуб продлил нахождение голкипера Эдди Паскуале в списке травмированных до 21 сентября.

Матч «Сочи» — «Локомотив» должен был пройти в Сочи сегодня, 17 сентября. В нынешнем сезоне команда Андрея Скабелки одержала четыре победы в пяти матчах регулярного чемпионата КХЛ и идёт на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.

«Локомотив» поместил в список травмированных пятерых хоккеистов
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