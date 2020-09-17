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Молодёжный чемпионат мира—2021 пройдёт в «пузыре» в Эдмонтоне

ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Молодёжный чемпионат мира—2021 пройдёт в «пузыре» в Эдмонтоне
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что молодёжный чемпионат мира 2021 года пройдёт в канадском Эдмонтоне. Турнир состоится без зрителей, хоккеисты будут проживать в «пузыре».

«Это трудное решение, но в конечном итоге у нас не было выбора. Здоровье и безопасность игроков, официальных лиц и болельщиков — наш главный приоритет. Мы были впечатлены презентацией местного организационного комитета, в которой описывалось, как сценарий потенциального «пузыря» будет действовать в Эдмонтоне, и мы уверены, что сможем последовать замечательному примеру НХЛ в создании безопасной среды для соревнований команд», — приводит слова Фазеля пресс-служба ИИХФ.

Ранее Международная федерация хоккея отменила молодёжный чемпионат мира у мужчин в низших дивизионах, а также молодёжный чемпионат мира среди женщин. Женский МЧМ-2021 должны были принять города Линчёпинг и Мьёльбю (Швеция) с 5 по 12 января.

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