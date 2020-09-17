Молодёжный чемпионат мира—2021 пройдёт в «пузыре» в Эдмонтоне

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что молодёжный чемпионат мира 2021 года пройдёт в канадском Эдмонтоне. Турнир состоится без зрителей, хоккеисты будут проживать в «пузыре».

«Это трудное решение, но в конечном итоге у нас не было выбора. Здоровье и безопасность игроков, официальных лиц и болельщиков — наш главный приоритет. Мы были впечатлены презентацией местного организационного комитета, в которой описывалось, как сценарий потенциального «пузыря» будет действовать в Эдмонтоне, и мы уверены, что сможем последовать замечательному примеру НХЛ в создании безопасной среды для соревнований команд», — приводит слова Фазеля пресс-служба ИИХФ.

Ранее Международная федерация хоккея отменила молодёжный чемпионат мира у мужчин в низших дивизионах, а также молодёжный чемпионат мира среди женщин. Женский МЧМ-2021 должны были принять города Линчёпинг и Мьёльбю (Швеция) с 5 по 12 января.