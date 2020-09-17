Молодёжный чемпионат мира—2021 пройдёт в «пузыре» в Эдмонтоне

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что молодёжный чемпионат мира 2021 года пройдёт в канадском Эдмонтоне. Турнир состоится без зрителей, хоккеисты будут проживать в «пузыре».
«Это трудное решение, но в конечном итоге у нас не было выбора. Здоровье и безопасность игроков, официальных лиц и болельщиков — наш главный приоритет. Мы были впечатлены презентацией местного организационного комитета, в которой описывалось, как сценарий потенциального «пузыря» будет действовать в Эдмонтоне, и мы уверены, что сможем последовать замечательному примеру НХЛ в создании безопасной среды для соревнований команд», — приводит слова Фазеля пресс-служба ИИХФ.
Ранее Международная федерация хоккея отменила молодёжный чемпионат мира у мужчин в низших дивизионах, а также молодёжный чемпионат мира среди женщин. Женский МЧМ-2021 должны были принять города Линчёпинг и Мьёльбю (Швеция) с 5 по 12 января.
- 17 сентября 2020
-
18:54
-
14:22
-
14:11
- 10 сентября 2020
-
12:22
- 9 сентября 2020
-
11:25
- 8 сентября 2020
-
18:36
- 7 сентября 2020
-
23:52
- 3 сентября 2020
-
11:22
- 31 августа 2020
-
15:28
- 30 августа 2020
-
12:30
- 28 августа 2020
-
20:58
-
20:39
- 26 августа 2020
-
13:05
- 18 августа 2020
-
14:25
-
13:55
- 17 августа 2020
-
22:40
-
17:05
-
14:54
-
10:33
- 16 августа 2020
-
15:05
- 14 августа 2020
-
21:47
-
17:58
-
12:19
- 13 августа 2020
-
23:42
-
22:24
- 12 августа 2020
-
19:25
- 8 августа 2020
-
17:46
- 4 августа 2020
-
10:50
- 3 августа 2020
-
10:41
- 27 июля 2020
-
00:36
- 24 июля 2020
-
11:20
- 19 июля 2020
-
18:30
- 15 июля 2020
-
15:47
- 14 июля 2020
-
22:11
- 12 июля 2020
-
11:41